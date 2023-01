Il Pd inaugura un nuovo circolo a Villalfonsina, Paola Ulacco eletta nuova segretaria

Il Partito Democratico inaugura un nuovo circolo a Villalfonsina ed elegge nuova segretaria Paola Ulacco, consigliera comunale.

In occasione della designazione della segretaria, è stato eletto anche il nuovo tesoriere Raimondo Fornito e il direttivo, formato da Marco Ulacco, Giuseppe Formica oltre ai consiglieri comunali Federico Sboro e Roberto Lanci.

Il taglio del nastro sabato su corso Adriatico, alla presenza del segretario provinciale Leo Marongiu, del capogruppo Pd in consiglio regionale Silvio Paolucci, del presidente della Provincia Francesco Menna, del consigliere provinciale Carlo Moro e degli amministratori e segretari di circolo del territorio.

"Un progetto iniziato meno di un anno fa che oggi si realizza con una sede fisica che sarà a disposizione di iscritti e cittadini come punto di ritrovo e di confronto per discutere dei temi locali e nazionali", ha dichiarato la segretaria Paola Ulacco.

"Un presidio di democrazia per continuare a costruire l'alternativa alla destra in Regione e nei territori: in provincia di Chieti il PD si rafforza e punta a costruire anche circoli che mettano insieme più realtà, grazie anche alle iscrizioni ed al dibattito dell'attuale fase congressuale con tesseramento aperto fino al 31/1", ha precisato il segretario provinciale Leo Marongiu.