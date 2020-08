Anche il Pd di Atessa contro la delocalizzazione della Cornaglia

Dopo la notizia della delocalizzazione dell’Azienda Cornaglia di Atessa nel torinese e il conseguente stato di agitazione dei lavoratori del serbatoio benzina destinato ai furgoni con impianto a metano prodotti da Sevel, anche il Pd di Atessa esprime netta contrarietà.

"Una decisione - commentano dal circolo di Atessa - che se dovesse avere seguito, avrebbe delle ripercussioni negative con conseguente impoverimento industriale della povincia di Chieti e che metterebbe inoltre in dubbio le sorti delle lavoratrici che saranno chiamate a spostarsi altrove per mantenere in essere il loro rapporto di lavoro. Il circolo Pd Atessa, unitamente al Pd provinciale di Chieti, esprime vicinanza ai 25 dipendenti dello stabilimento Cornaglia e allo stesso tempo si appella alla Regione Abruzzo, e in particolare all’assessore alle Attività Produttive, Mauro Febbo, al fine di scongiurare la delocalizzazione dell’Azienda in Piemonte".

E promette di seguire la vicenda "al fine di tutelare i lavoratori e il lavoro nella Val di Sangro, polo centrale produttivo importante per l’Abruzzo".