"La Regione attivi subito un fondo per i danni all'agricoltura": l'appello del Pd

"La situazione è gravissima in agricoltura, la Regione istituisca un fondo e apra un tavolo permanente per sostenere le realtà danneggiate”. Lo chiede il gruppo del Pd in consiglio regionale, un allarme lanciato – come riporta l'agenzia Dire - durante la conferenza stampa di presentazione di un emendamento nato a fronte delle imponenti difficoltà del comparto agricolo a causa del maltempo della scorsa primavera.

“Serve un'azione efficace subito, perché il comparto vitivinicolo e gli altri raccolti sono segnati e aspettano da maggio un aiuto concreto – ammonisce il Pd - La Regione deve e può predisporre gli stanziamenti necessari a dare una prima boccata d'aria: con la nostra proposta di modifica della legge regionale individuiamo un apposito fondo, con una dotazione di 19.537.531,73 per il triennio 23/25, per il riconoscimento di contributi a fondo perduto a titolo di ristoro dei danni subiti. Bisogna fare presto, perché il potenziale di tutta la filiera, dalle imprese ai lavoratori e al prodotto finito, è già inevitabilmente compromesso".

"La Regione ha richiesto lo stato di calamità - scrivono i Dem - ma non è pensabile attendere la definizione dell'iter, potendo attivare misure subito per dare ristori ai danni a campi, vigneti e coltivazioni di ortaggi, tanto ingenti da mettere persino in forse la stagione vitivinicola e olearia a causa dell'impossibilità dei trattamenti antiparassitari. A questi si aggiungono poi quelli subiti dalle aziende zootecniche che hanno visto perdite ingenti dei foraggi e quindi del trasferimento delle mandrie e greggi sui pascoli. Il servizio competente del Dipartimento Agricoltura della Regione Abruzzo i dati pluviometrici giornalieri delle 47 stazioni del Centro agrometeorologico regionale ha ben evidenziato l'entità eccezionale delle precipitazioni nel periodo aprile-maggio 2023, che hanno interessato e danneggiato tutte e quattro le province".