Progetti per creare un vero comprensorio Passolanciano-Maielletta, D'Alfonso (Pd): "Cosa blocca i lavori?"

"Cosa blocca la Regione, e l’Arap, dal far partire i lavori? L’appalto va fatto immediatamente, anche in ragione dell’attuale aumento dei prezzi dei materiali, che incide notevolmente sul valore delle risorse rese disponibili dal Masterplan Abruzzo: si tenga conto che ogni milione di euro, se inutilizzato per un anno, perde mediamente il 20-25% della sua capacità realizzativa".

A dirlo è il deputato del Partito Democratico, Luciano D'Alfondo in relazione alla situazione di Passolanciano-Maielletta dove si attende l'avvio dei lavori più volte annunciati negli anni.

Luciano D'Alfonso, ex presidente della Regione, chiede una "operazione verità su una grande questione che riguarda l'economia abruzzese. Abbiamo 20,2 milioni di euro nella pancia della Regione, da 1.500 giorni spendibili, accanto ad altri 2 milioni: in totale 22,2 derivanti dal programma di sviluppo del masterplan e da una generosa delibera Cipe che permettono di coltivare ambizioni su Passolanciano".

Il parlamentare punta il dito contro l'Arap, l'ente strumentale incaricato "i cui vertici - ironizza D'Alfonso, sono troppo impegnati ad andare a Dubai piuttosto che a lavorare nella sede di Cepagatti. Il comprensorio di Passolanciano è un giacimento turistico non solo delle province di Pescara e Chieti, ma dell'intera regione. La giunta regionale che ho presieduto ha lasciato una montagna di soldi che, nella legislatura successiva, sarebbero dovuti diventare una montagna di cantieri".