Partito Democratico: il 10 dicembre in Abruzzo la mobilitazione per il tesseramento

Si terrà sabato 10 dicembre la mobilitazione dei circoli del Partito Democratico in Abruzzo per il tesseramento del 2022 e "per il sostegno alle proposte del centrosinistra per l'Abruzzo e per l'Italia".

Sono inoltre state convocate in Abruzzo le prime assemblee di discussione in sul Congresso Costituente: il 9 dicembre a Sulmona, ore 18, al Cinema Pacifico; l’11 dicembre a San Giovanni Teatino, ore 18, Assemblea regionale dei Giovani Democratici; il 19 dicembre a Pescara, ore 18, al Comitato Elettorale in Piazza Unione".

"La sintesi dei risultati dei confronti nelle varie modalità sarà trasmessa al Comitato Costituente per la stesura del "Manifesto dei valori e dei princìpi" del nuovo Pd che verrà proposto all’Assemblea Costituente nazionale del 20-22 gennaio 2023.

"La mobilitazione - viene spiegato in una nota - rappresenta una tappa importante del percorso congressuale costituente del partito nazionale. E' già partita la consultazione pubblica rivolta a tutte le iscritte e gli iscritti al percorso costituente, che si svolgerà in modalità online, attraverso il documento 'Bussola'"

Seguirà, entro il 27 gennaio 2023, la presentazione delle mozioni congressuali e delle candidature.Tra il 27 gennaio ed il 12 febbraio 2023 si confronteranno in merito alle Mozioni i Circoli e le/gli iscritti/e del Partito Democratico (iscritti all’anno 2022). Il 19 febbraio 2023 si terranno le primarie aperte a tutte e tutti per la scelta del/della Segretario/a del nuovo Partito Democratico".