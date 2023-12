Partiti i lavori al Parco di via Bachelet a Fossacesia: dalla Regione stanziati 100mila euro

Sono partiti i lavori al Parco di via Bachelet a Fossacesia. L’opera, finanziata con uno stanziamento regionale di 100mila euro a cui andranno a sommarsi 17.800 euro a carico del Comune, rappresenterà un importante spazio di aggregazione per bambini e adulti.

“È con soddisfazione che apprendo della partenza dei lavori di realizzazione del nuovo parco urbano in via Bachelet. Un’opera fortemente voluta dal sottoscritto che si è prodigato con ogni mezzo per il suo finanziamento” afferma il capogruppo del gruppo misto in consiglio comunale di Fossacesia, Giovanni Finoro.

“Vigilerò con la massima attenzione sul proseguimento dell’intervento, - aggiunge il capogruppo Finoro - di cui aspettavamo solo la messa a terra. L’ottenimento del finanziamento è stato anche il risultato del mio impegno in Regione Abruzzo, con la preziosa collaborazione dell’assessore regionale all’urbanistica Nicola Campitelli. Desidero esprimere il mio profondo ringraziamento a lui per aver reso possibile rafforzare la coesione sociale e promuovere lo sviluppo socioculturale della nostra città attraverso la realizzazione di nuova area dedicata al divertimento e al tempo libero per tutti. Ora – conclude Giovanni Finoro - il mio impegno sarà orientato a spingere per una rapida conclusione dei lavori in tempi congrui, affinché la città di Fossacesia possa godere di un nuovo parco urbano. Un’opera attesa da troppo tempo e che grazie al mio impegno vedrà finalmente la luce".