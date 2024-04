L'uscita anticipata delle scuole per il Giro d'Abruzzo accende lo scontro politico: "L'ordinanza andava fatta per tutti gli istituti"

L'ordinanza che dispone l'uscita anticipata da alcune scuole teatine diventa terreno di scontro politico, con la capogruppo di Fratelli d'Italia in consiglio comunale, Carla Di Biase, che attacca l'amministrazione, chiedendo di estendere il provvedimento a tutti gli istituti di Chieti Scalo.

Martedì prossimo (9 aprile), infatti, sul territorio cittadino passerà il Giro d'Abruzzo, fra le 13.30 e le 14.30. Da qui, la necessità di disporre l'uscita anticipata dalle lezioni per gli alunni di alcuni istituti, in particolare le scuole di primo grado e, su indicazione della Provincia, l'istituto di istruzione superiore Pomilio.

"Capisco che il sindaco dopo quattro anni non ancora abbia la visone totale di tutti gli argomenti di competenza dell'ente - punta il dito Di Biase - ma rimango basita rispetto all'inerzia dell'assessore alla Pubblica istruzione e alla totale inefficienza della sua segreteria che ha predisposto l'atto. Come è possibile - incalza - che abbiano dimenticato che a Chieti Scalo, oltre al Pomilio, ci sono altri tre istituti superiori, ossia il liceo scientifico Masci, l'istituto tecnico De Sterlich e il liceo artistico".

"Come è possibile - attacca la consigliera di minoranza - che un ufficio che coadiuva l'attività del primo cittadino non abbia pensato alla difficoltà di mobilità causata da tutti i pullman che trasportano gli altri studenti delle superiori? Com'è possibile che non sia in grado di confrontarsi con l'ente Provincia coordinandosi sul da farsi? Sarebbe il caso che il primo cittadino, si confrontasse con gli uffici competenti, non affidandosi all'improvvisazione di chi è evidentemente non in grado di porsi di fronte alle problematiche della città. Siamo di fronte alla totale disfatta di un'amministrazione che non perde occasione di dimostrare inesperienza, incapacità e lassismo anche di fronte alla predisposizione di una semplice ordinanza che andava fatta per tutti gli ordini di grado e scuola, a eccezione del tempo pieno".