Camera: Nazario Pagano eletto presidente della prima commissione

"Considero la nomina a presidente della prima commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati come un importante attestato di fiducia e stima alla mia carriera politico istituzionale che mi impegno a onorare al meglio”. Lo dichiara l'onorevole Nazario Pagano ai margini della votazione dei componenti delle commissioni della Camera dei deputati, in corso questo pomeriggio a Montecitorio.

"Per avermi proposto e sostenuto in un incarico così prestigioso - continua Pagano - vorrei ringraziare il presidente Silvio Berlusconi, i capigruppo Licia Ronzulli e Alessandro Cattaneo, e tutti gli onorevoli colleghi di Forza Italia. Vorrei inoltre ringraziare le decine di migliaia di cittadini e sostenitori che lo scorso settembre, con il loro voto, mi hanno permesso di raggiungere un traguardo così significativo. Nel corso di una legislatura che sarà sicuramente caratterizzata da una fase costituente e di riforme, sento profondo il senso di responsabilità e onore per questo prestigioso ruolo che cercherò di assolvere con il massimo impegno sempre al servizio degli italiani e del Paese".

Nazario Pagano, oltre a ricoprire il ruolo di presidente del consiglio regionale dell'Abruzzo dal 2008 al 2014, nel corso della passata legislatura ha ricoperto il ruolo di vice presidente della commissione Affari costituzionali del Senato.

Nomina anche per il deputato di Fratelli d'Italia, Guerino Testa. “È con orgoglio e accresciuto senso di responsabilità che comunico la mia nomina a segretario all'interno dell'ufficio di presidenza della commissione Finanze della Camera dei deputati – dice Testa - Un incarico che cercherò di svolgere sempre con il massimo impegno anche in considerazione della centralità che assume questa specifica commissione. È un grande onore e desidero ringraziare tutti i colleghi deputati che hanno voluto darmi la loro fiducia e tutto il mio partito, Fratelli d'Italia".