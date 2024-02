Noi Moderati: ecco i nuovi coordinatori provinciali in Abruzzo

Noi moderati ha quattro nuovi coordinatori provinciali in Abruzzo. Il presidente nazionale del partito, Maurizio Lupi, ha ufficializzato le nomine nel corso di una conferenza stampa svoltasi ad Avezzano, insieme al coordinatore regionale per l’Abruzzo, Paolo Tancredi.

Per la provincia di Chieti il coordinatore è Valentino Di Carlo, per quella dell’Aquila è Alfredo Mascrigrande, per la provincia di Teramo Bruno Valentini e per quella di Pescara Vincenzo Serraiocco.

Nel corso del suo intervento, il leader di Noi Moderati ha anche annunciato che nei prossimi mesi ci sarà l’avvio della fase congressuale del partito su scala nazionale.