Morte Vittorio Emanuele: la Democrazia Cristiana sospende gli eventi elettorali in Abruzzo

"Ritengo doveroso sospendere per le giornate di oggi e domani gli eventi elettorali della ‘Democrazia cristiana con Rotondi’ in Abruzzo e Sardegna, per la scomparsa di Vittorio Emanuele di Savoia, non solo per il significato collettivo dell’evento, ma anche per una circostanza che ci tocca da vicino".

Così Gianfranco Rotondi commenta all'agenzia Adnkronos la scomparsa di Vittorio Emanuele di Savoia.

"Insieme a Emanuele Filiberto è stato tra i primi sostenitori della ‘Dc con Rotondi’, venti anni fa; Emanuele fu sul punto di candidarsi con noi alle elezioni politiche, rinunciò ma nobilmente fece campagna elettorale come un militante e determinò l’elezione di un deputato nel collegio piemontese. Vittorio Emanuele mi confidò che la sua mamma - detta la ‘regina rossa' per presunte simpatie socialiste- in realtà aveva votato per la Democrazia cristiana".