Migranti trasferiti da Paterno, Bocchino (Lega): "Vasto ormai ricettacolo d'Abruzzo"

Duro attacco della consigliera regionale della Lega Sabrina Bocchino alla notizia dell'arrivo a Vasto, a metà settembre, di 25 migranti già assegnati a Paterno, frazione di Avezzano.

A quanto si è appreso, i migranti sarebbero stati assegnati alla Casa Lavoro di Vasto, struttura che al momento ospita i detenuti da tutto Abruzzo per la quarantena e coloro che rientrano dai permessi.

"Chiedo ai Prefetti se prima di scegliere la destinazione dei migranti venga effettuato un sopralluogo per definire idonee le strutture di accoglienza - dice la consigliera della Lega - e chiedo al sindaco di Vasto di opporsi, nell'interesse della città e dei cittadini che amministra, al Governo centrale circa questa infelice disposizione. Vasto dovrebbe passare alle cronache per eventi che arricchiscono a livello turistico, culturale, industriale e non per problematiche inerenti la sicurezza per l'immigrazione mal gestita da Pd e 5Stelle", conclude la consigliera Bocchino.

Anche ad Avezzano sono sorte polemiche per via della struttura individuata - un ex centro di formazione professionale- e considerata non idonea, chiedendo al prefetto di trasferire i 25 migranti in un altro alloggio.