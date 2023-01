Fratelli d'Italia a Chieti rende omaggio alla polizia dopo l'arresto di Matteo Messina Denaro

Nella mattinata di venerdì, una delegazione di Fratelli d'Italia si è recata nella sede della questura di Chieti come omaggio dopo l'operazione che ha portato all'arresto del boss della mafia in Sicilia Matteo Messina Denaro e per il lavoro svolto ogni giorno con sacrificio.

All’appuntamento con il capo di gabinetto Antonello Fratamico erano presenti il coordinatore cittadino del partito di Chieti Roberto Miscia, il consigliere e capogruppo Carla Di Biase, il consigliere di Lanciano Gianluca D’Intino, i componenti del coordinamento cittadino Leda D’Alessio, Fabio Tumini e Alessio Matarazzo.

"Il nostro ringraziamento - hanno spiegato - va agli uomini e le donne che quotidianamente rischiano la vita nella salvaguardia della sicurezza dei cittadini e nella lotta alla criminalità organizzata dimostrando in particolar modo con l’arresto del boss latitante che lo Stato vince sempre".