Il presidente Marsilio al nuovo prefetto Della Cioppa: "Bentornato in Abruzzo, terra che saprà valorizzare ulteriormente"

Arrivano le parole di benvenuto del presidente della giunta regionale abruzzese, Marco Marsilio, al nuovo prefetto della provincia di Chieti, il pescarese Mario Della Cioppa.

Della Cioppa, ultimo incarico quello di questore di Roma, è stato nominato nel corso del consiglio dei ministri di ieri sera, lunedì 21 novembre.

«A nome mio personale e dell’intera giunta regionale porgo i più cordiali auguri di buon lavoro al dottor Mario Della Cioppa, nominato nuovo prefetto di Chieti dal consiglio dei ministri», dice Marsilio, «un bentornato in Abruzzo, sua terra piena di origine che, ne sono certo, saprà valorizzare ulteriormente. La Regione la troverà al suo fianco con spirito di collaborazione per scrivere nuove pagine importanti per la crescita del territorio e dei suoi cittadini. Con l’occasione ringrazio il prefetto Armando Forgione per il lavoro svolto in questi anni e gli auguro di raggiungere importanti traguardi con il nuovo incarico».