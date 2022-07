Il presidente Marsilio sulla logistica di Amazon a San Salvo: "È volano per l'economia"

«La sinergia tra Regione e Amazon ha perseguito, in primis, la finalità di evitare che la sua presenza in Abruzzo venisse percepita come una sorta di "astronave", un'entità isolata dal mondo e chiusa nel suo contesto, ma che creasse le giuste premesse per radicarsi nel territorio».

A parlare è il presidente della giunta regionale, Marco Marsilio, che commenta l'accordo siglato questa mattina (lunedì 25 luglio) a Pescara tra Regione Abruzzo e Amazon e che prevede un sostegno alla digitalizzazione e all'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese del territorio, alla promozione dei prodotti made in Italy, inclusi quelli abruzzesi, attraverso la vetrina di "Amazon made in Italy", e l'organizzazione di attività formative dedicate alle piccole e medie imprese.

«È importante rilevare», prosegue Marsilio, «che già lunedì 1 agosto, in occasione dell'inaugurazione della struttura Amazon di San Salvo sarà presente a livello operativo circa la metà della forza lavoro prevista nel triennio, che è pari a circa mille unità lavorative. Un numero tutt'altro che trascurabile anche considerando i tempi di crisi che si stanno vivendo. L'auspicio è che non si debbano attendere tre anni per raggiungere la piena occupazione nel centro di distribuzione Amazon di San Salvo. L'avvio di attività e percorsi formativi di sostegno all'economia locale possono, inoltre, rappresentare per il territorio abruzzese un'ulteriore occasione di crescita e sviluppo. La presenza a San Salvo della logistica di Amazon rappresenta sicuramente un volano per lo sviluppo dell'economia non solo del territorio circostante ma dell'intera regione».