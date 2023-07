"Per noi Marsilio in Abruzzo non si discute": Tajani a L'Aquila interviene sulle prossime Regionali

"Noi siamo favorevoli a confermare i presidenti uscenti Marco Marsilio in Abruzzo e Vito Bardi di Forza Italia in Basilicata. Per noi questi nomi non di discutono".

Questa la dichiarazione riportata dall'agenzia di stampa LaPresse del segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, intervenuto a palazzo Fibbioni all'Aquila nella sala Rivera nell'incontro organizzato dai forzisti.

Per quanto riguarda l'Abruzzo Tajani ha anche confermato il pieno appoggio al sindaco di Pescara Carlo Masci.