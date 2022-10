Addio a Maria Teresa Letta, il cordoglio dei parlamentari abruzzesi Testa e Sigismondi

Si è spenta a 84 anni la professoressa Maria Teresa Letta, abruzzese di Avezzano, una delle figure cardine della Croce rossa italiana e sorella di Gianni Letta.

Da 40 anni in prima linea nella Croce rossa, per Abruzzo è stata presidente e commissaria regionale, successivamente delegata per gli aiuti umanitari internazionali. È stata anche vicepresidente nazionale della Croce rossa.

Docente di di lingue straniere, Maria Teresa Letta da tempo lottava contro un malore.

I parlamentari abruzzesi di Fratelli d'Italia, Guerino Testa ed Etelwardo Sigismondi, si uniscono al dolore della famiglia esprimendo in un messaggio il proprio cordoglio: