Manifestazione contro il caro pedaggi, Fratelli d'Italia: "Impediremo ulteriori gravi danni all’economia abruzzese”

Anche Fratelli d’Italia protesta contro il caro pedaggi accanto a 112 sindaci e cittadini di Abruzzo e Lazio che questa mattina, sabato 23 aprile, alle 10, manifesteranno nei pressi dei caselli autostradali della A24 e A25 per chiedere maggiore sicurezza ed evitare aumenti dei pedaggi.

In una nota congiunta il segretario ragionale del partito Etelwardo Sigismondi, l’assessore regionale alle aree interne Guido Quintino Liris e il capogruppo di FdI in consiglio regionale Guerino Testa chiedono al governo provvedimenti definitivi per risolvere il problema del caro pedaggi e della sicurezza delle autostrade.

“Ricordiamo l’approvazione, nei mesi scorsi, da parte della Camera dei deputati, di un ordine del giorno, a firma del capogruppo Lollobrigida, in merito alla mancata definizione del piano economico finanziario ma la prolungata inerzia del Ministero non produce altro che annosi rinvii e forte preoccupazione per gli abruzzesi. E sempre Lollobrigida, il 20 aprile scorso, ha chiesto nell'aula della Camera una informativa urgente del ministro per le Infrastrutture, Giovannini, per dare risposte ai 112 sindaci e al presidente della Regione sulla situazione in cui versano le autostrade A24 e A25 e sui costi di pedaggio. Questa – spiegano - è una tra le più convinte battaglie che combattiamo per l’Abruzzo, come ha ampiamente dimostrato la solerzia del presidente Marsilio, e non cederemo un solo giorno allo scopo di impedire ulteriori gravi danni all’economia abruzzese”.