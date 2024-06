Asl di Chieti senza Pet-Tac, attese per i pazienti oncologici. Blasioli (Pd): "dove sono finiti i fondi?"

A febbraio 2023, la richiesta per quella fissa era stata avanzata anche dal presidente della Regione Marsilio alla direzione sanitaria; adesso manca anche la Pet-Tac mobile, per via della scadenza del contratto di affitto