Luciano D'Amico candidato del centrosinistra alle elezioni regionali: si attende la fumata bianca

L'ex rettore dell'università di Teramo Luciano D'Amico potrebbe essere il candidato alla presidenza della giunta regionale abruzzese alle elezioni che si terranno nel 2024.

Come riportato da IlPescara la proposta è arrivata dai civici, ma sul nome sembra esserci convergenza tra i partiti d'opposizione e l'ampia coalizione Abruzzo Insieme.

L'ufficialità dovrebbe arrivare al termine del vertice convocato alle 18 di giovedì 21 settembre nella sala Corradino d'Ascanio (sede del consiglio regionale di piazza Unione).

Il disco verde del Movimento 5 Stelle c'è e anche quello del Partito democratico che come riferisce la direzione regionale del partito. Esprimendo parole di gratitudine nei confronti del capogruppo regionale Silvio Paolucci che il Pd aveva proposto come candidato alle prossime elezioni regionali, dalla direzione è arrivata l'approvazione unanime alla relazione del segretario Daniele Marinelli cui è stato dato il pieno mandato per convergere sulla candidatura di D'Amico.

Anche Italia Viva ha dato il suo "sì" al nome di D'Amico come riferisce il partito che ha dato mandato al coordinatore regionale Camillo D'Alessandro di convergere sulla sua candidatura "quale sintesi di un lungo lavoro portato avanti in questi mesi, uomo di scienza, studio, competenza e di azione, come dimostrato non solo nella sua carriera accademica".

A chiamarsi fuori dai giochi sarebbe stata invece Azione di Calenda.