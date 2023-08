"Luciani entra nell'Udc a sostegno di Marco Marsilio, coerenza astratta": Sarchese (M5s) critica l'ex sindaco

"Oggi sposi? La notizia del giorno è l'ingresso di Antonio Luciani nell'Udc per la più che probabile candidatura a sostegno di Marco Marsilio nel centrodestra. È stato verosimilmente sancito il matrimonio virtuale tra Daniele D'Amario e Antonio Luciani che, alle prossime regionali, siederanno sullo stesso palco in campagna elettorale".

A dirlo è il consigliere comunale francavillese Livio Sarchese (M5s) che interviene sulle elezioni regionali 2024 in riferimento alla possibile candidatura dell'ex sindaco.

"Chissà, magari gireranno l'Abruzzo anche con la stessa 500 ed utilizzeranno la stessa sede elettorale di fianco alla nostra, ironicamente mi viene da dire che ho i brividi di gioia. Cosa faranno ora i consiglieri comunali che si ispirano all'uno e all'altro: formeranno un gruppo politico autonomo? Fantapolitica? Vedremo.

Sarà una campagna elettorale divertente, alla quale assisterò da spettatore, visto che il M5s ha allargato il campo delle proprie vedute, offrendo la disponibilità ad una alleanza con i partiti del centrosinistra. Insomma, non c'è che dire: ormai in politica conta solo allearsi per vincere e per farlo, si abbandona la strada solitaria ed originaria dell'indipendenza per paura di diventare irrilevanti, seppur coerenti e dignitosi. A chi il campo progressista; a chi il campo conservatore; a chi il campo di rose.

Ma si sa, la coerenza e dignità sono meri concetti astratti che non portano pane a casa, in senso metaforico, ovviamente.

In bocca al lupo a tutti: ne avremo bisogno ora più che mai".

Dall'Udc nessuna conferma.