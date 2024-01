"Loculi requisiti ai cittadini che già li hanno pagati": Pompilio (Azione Politica) sul cimitero a Chieti

"Convocata per l’ennesima volta la commissione da me presieduta Statuto e Regolamenti su modifiche da apportare al regolamento cimiteriale onde evitare le requisizioni. Difatti il ricorso alle requisizioni di loculi, che dovrebbe essere un istituto residuale e d’urgenza, ormai è divenuto sistematico nel nostro comune. Loculi requisiti ai cittadini che già li hanno pagati senza che in bilancio sono previste somme per il loro ripristino allorquando i loculi andranno restituiti agli aventi diritto".

Serena Pompilio, presidente della Commissione critica la giunta comunale sulla questione dei loculi cimiteriali.

"Le modifiche più volte presentate prevedono deroghe per la cittadinanza in attesa di soluzioni riguardanti il nuovo cimitero ed il piano di azzonamento affinché si possano evitare ulteriori requisizioni e permettere, così, ai teatini di poter seppellire i propri cari in serenità. Deroghe che permetterebbero nuovi loculi intervenendo su quelli già esistenti rispettando l’area di sedime prevista consentendo anche introiti per l’ente ed evitando che si vada in altri comuni per seppellire i propri cari. La proposta ha avuto il favore di tutti i commissari che hanno ben visto l’attività propositiva per porre un rimedio momentaneo alla carenze cimiteriali.

Dispiace però l’assenza del neo assessore eletto Alberta Giannini nonché del dirigente De Gregorio. Il lavoro di tutta la commissione scaturisce anche dalla volontà dei commissari di aiutare gli uffici ormai allo stremo e di venire incontro ad emergenze cimiteriali laddove gli Uffici non sono stati in grado di fornire soluzioni per mancanza di personale".