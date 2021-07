Legge per assicurare la sepoltura dei bambini mai nati, Partito Democratico: "Proposta medievale"

"Da Fratelli d'Italia proposta medievale che addita le donne come colpevoli". La Conferenza Democratiche Abruzzo si scaglia contro il disegno di Legge presentato da Fratelli d'Italia in Regione per la sepoltura dei bambini mai nati.

"Ancora una volta Fratelli d'Italia, la forza politica di destra che amministra la Regione ostenta tutta la sua subcultura forse sperando di rimediare volgarmente alle figuracce finora collezionate: dai contestatissimi spot sul turismo alla totale assenza di consapevolezza dei problemi degli Abruzzesi. Il comunicato diffuso da Testa, Quaglieri e D’Annuntiis sulla proposta di istituire un cimitero per i bambini mai nati fa infatti orrore nella sostanza e nella forma".

Secondo le donne del Pd "pensarem di intervenire in materia funeraria e di polizia mortuaria per legittimare il diritto alla sepoltura dei bimbi mai nati di età gestionale inferiore alle ventotto settimane, non solo in presenza della formale richiesta dei genitori ma anche laddove questa risulti mancante è semplicemente medievale, strumentale e vergognosamente fuorviante giustificare il ritorno di proposte retrive riferendosi alle donne come coloro che abbiano già subito un importante trauma con la perdita del proprio figlio impedendo che ne patiscano un altro ma in realtà additandole come colpevoli".

La frase più infelice di tutte, ovvero quella secondo cui la proposta di legge sarebbe “una scelta eticamente irreprensibile perché promuove la cultura della vita”, ben rivela il vero intento degli esponenti della destra abruzzese: condannare di fatto le donne che compiono una scelta personale ed insindacabile in osservanza di una legge dello Stato, dipingendole come promotrici di una cultura della morte.

Le Conferenza regionale delle donne Pd e tutte e quattro le conferenze provinciali, attraverso le loro portavoci, condannano "senza appello la proposta strumentale e medioevale dei consiglieri Testa, Quaglieri e D’Annuntiis, invitandoli, insieme a tutti i loro colleghi della destra più becera e retriva che ci si potesse mai immaginare, ad astenersi da questioni e giudizi che riguardano le scelte delle donne e ad occuparsi dei problemi che attanagliano gli abruzzesi. Sempre se li conoscono".