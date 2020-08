Ripresi i lavori per la chiesa di San Giovanni in Venere, a settembre previsto il termine

Sono ripresi e si avviano a conclusione i lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della chiesa di San Giovanni in Venere a Fossacesia, il termine è previsto a settembre. Ad annunciarlo è la deputata abruzzese del M5s Daniela Torto.

Con decreto della soprintendenza Abap del 10 aprile è stato approvato il progetto e il relativo quadro economico dei “lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del monumento” per un importo definitivo di aggiudicazione di oltre 134 mila euro”.

“Nel mese di ottobre dello scorso anno - ricorda Torto - avevo presentato un’interrogazione, a causa della presenza di alcune criticità strutturali nell’abbazia e infiltrazioni d’acqua dal tetto, ha portato alla necessità di effettuare ulteriori azioni di recupero dell’Abbazia. Pertanto, in seguito anche alle indicazioni ricevute dalla Soprintendenza ABAP, la direzione centrale del F.E.C. (“Fondo Edifici di Culto”) ha provveduto nel mese di marzo all’affidamento dei lavori di riparazione del manto di copertura della chiesa”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I lavori erano stati sospesi durante il lockdown per riprendere lo scorso 13 maggio. La conclusione, come conferma Daniela Torto, è prevista nel mese di settembre. "Ancora qualche settimana e finalmente una tra le più belle abbazie della nostra regione potrà tornare nel pieno del suo splendore. L’importanza del recupero e della conservazione dei nostri beni culturali è sempre al centro della mia azione politica, perché sappiamo bene quanto sia fondamentale per l'Abruzzo dare valore alle numerose risorse che impreziosiscono i nostri territori”, conclude la deputata.