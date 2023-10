"Fratelli d'Italia offende la Resistenza e i Martiri ottobrini. Marsilio prenda le distanze": a Lanciano scoppia la polemica

La commemorazione dei Martiri lancianesi definita una “rievocazione storica” che avrebbe “deliberatamente trasformato una festa cittadina in una parata politicizzata e 'partigiana'”. Sta facendo discutere a Lanciano il comunicato diffuso dalla sezione locale di Fratelli d'Italia, in cui si chiedono le dimissioni della dirigente scolastica dell'istituto comprensivo Mario Bosco, a cui appartiene la scuola primaria Eroi Ottobrini, per via dei fazzoletti rossi con i quali gli alunni della scuola hanno partecipato alle celebrazioni per gli 80 anni della rivolta del 5 e 6 ottobre 1943.

“Il delirante comunicato di Fratelli d'Italia sulla commemorazione dei Martiri lancianesi, nelle giornate ottobrine, è una grave offesa alla città medaglia d'oro al valor militare - dichiarano Daniele Marinelli, segretario regionale del Pd, Leo Marongiu, segretario provinciale Pd Chieti,

Rosetta Madonna, segretaria Pd Lanciano e Marusca Miscia, capogruppo Pd Lanciano - che impone agli esponenti massimi di Fratelli d'Italia, al presidente della Regione Marsilio ed al presidente del consiglio comunale di Lanciano, Gemma Sciarretta, una presa di posizione netta e senza ambiguità. Frutto di una ideologia farneticante e fascista l'affermazione sul 'becero tentativo di naturalizzare la violenza camuffandola da memoria' in riferimento alla Resistenza.

Cosa pensa il sindaco di Lanciano di un partito della sua maggioranza che definisce 'rievocazione storica' o 'festa cittadina' le giornate del 5 e 6 ottobre? Una vergogna assoluta la nota di Fratelli d'Italia di Lanciano che offende il ruolo della scuola e degli Eroi Ottobrini e tutta la comunità scolastica, il cui nome onora il sangue rosso dei Martiri uccisi e trucidati dai nazifascisti. Solidarietà e vicinanza alla preside Mirella Spinelli per gli attacchi ricevuti ed a tutti gli insegnanti, ai genitori ed agli alunni della scuola”.

Solidarietà alla dirigente scolastica arriva anche dalla sezione locale e provinciale dell'Anpi, che ha organizzato le celebrazioni insieme al Comune di Lanciano. “Ribadiamo con fermezza che nessuna ‘fazione’ ha strumentalizzato le celebrazioni – dichiarano i presidenti Luigi Borrelli e Maria Saveria Borrelli - I ragazzi che hanno sfilato col fazzoletto rosso al collo non erano lì per fare folklore ma sono stati preparati dai loro insegnanti sui fatti della rivolta lancianese. A scuola si studia la Storia e quella dei Martiri Ottobrini è Storia. Nessuna ideologizzazione, solo la consapevole conoscenza di fatti lontani ma vivi nella memoria. La Memoria è importante, fondamentale soprattutto per le nuove generazioni e non dovrebbe mai essere falsificata, sminuita, cancellata. Per l’Anpi è fedeltà, giustizia verso le vittime, obbligo morale e civile. Nessuna ideologizzazione nella sfilata dei giovani studenti che si tenta invece di strumentalizzare con argomenti privi di fondamento. La Storia è di tutti e mortificare il ricordo di fatti importanti e tragici con assenze, omissioni, imbarazzanti silenzi, comunicati deliranti e pretestuosi cavilli non fa certo onore. È una mancanza di rispetto nei confronti di Lanciano che, ricordiamo, se qualcuno se ne fosse dimenticato, è città medaglia d'oro. E merita da parte di chi amministra ben altro atteggiamento”.

Interpellato, il sindaco di Lanciano, Filippo Paolini, minimizza e all'Ansa dice: "Ho sentito il segretario di FdI Gabriele Di Bucchianico che ha escluso di aver firmato alcun comunicato. Una nota, non firmata, evidentemente è stata inviata da un singolo iscritto che accusa la dirigente scolastica, che ho incontrato ed ha intenzione di sporgere querela. Mi ha detto che i fazzoletti rossi non sono stati comprati non avendo soldi per acquistare quelli tricolore, e che i genitori, ritenendo il rosso il colore della Resistenza, hanno riciclato quelli che si usano per la sfilata del Dono. La politica e i partiti non c'entrano nulla in questa vicenda".