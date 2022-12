Lama dei Peligni, l'opposizione sollecita il sindaco per il finanziamento PinQua: "In ballo 250 mila euro"

Istanza del gruppo consiliare di opposizione di Lama dei Peligni verso l'amministrazione comunale, riguardo la mancanza di riscontro alla Regione Abruzzo per l'ottenimento del finanziamento relativo al progetto PinQua-Programma innovativo nazionale della qualità dell’abitare che si pone l’obiettivo di riqualificare i centri urbani, ridurre il disagio abitativo e favorire l’inclusione sociale nei territori montani.

“Grazie all’impegno dell’opposizione consiliare di Lama dei Peligni già a partire dalla scorsa consiliatura, il Comune è stato inserito in uno dei progetti ricadenti nel programma nazionale di cui sopra, in sinergia con l’assessore Campitelli, il quale ha dato riscontro alle richieste di offrire alla popolazione di Lama opportunità sociali e abitative sempre migliori” evidenziano i consiglieri comunali di "Lama libera”.

Il progetto è stato finanziato e Lama dei Peligni è stata riconosciuta beneficiaria di un contributo di 250 mila euro. “Ma questo impegno - sottolineano - e i fondi potrebbero non vedere mai la luce, a causa dell’inattività della giunta comunale di Lama. Infatti ad oggi il sindaco ed i suoi consiglieri non hanno ancora dato riscontro alla comunicazione ricevuta dagli uffici regionali preposti e i termini di scadenza sono ormai vicini. Per questo il gruppo Lama Libera sollecita l’amministrazione comunale di attivarsi senza indugi ulteriori per permettere al nostro paese di ottenere questo importante stanziamento dalla Regione e vedere realizzarsi uno spazio di aggregazione innovativo, sostenibile e accogliente per bambini, anziani, sportivi e amanti degli amici a quattro zampe”.