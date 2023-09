Elezioni regionali, intesa Lega-Azione Politica nel centrodestra

Raggiunta l'intesa elettorale tra Lega e Azione Politica in vista delle elezioni regionali del 2024. Mentre il centrosinistra va avanti spedito, con l'ex rettore Luciano D'Amico che oggi ufficializza la sua candidatura, il centrodestra non sta fermo a guardare.

"Dopo anni di collaborazione tra la Lega Abruzzo e il movimento civico di Azione Politica sui territori siamo finalmente giunti a una vera e proprio unione programmatica", commentano il segretario regionale della Lega Abruzzo, Luigi D’Eramo, e il presidente di Azione Politica, Gianluca Zelli, all'indomani della conferenza stampa di presentazione dell'intesa tenuta ieri pomeriggio a Pescara.

"L'intesa ha come primo obiettivo di rafforzare la nostra coalizione di centrodestra abruzzese per vincere le regionali del prossimo marzo con un programma serio e condiviso per continuare a governare la nostra regione, al fianco dei cittadini, del mondo produttivo, associativo e sociale. Già dalla prossima settimana - sottolineano D’Eramo e Zelli - si riunirà la squadra per lavorare sulla proposta programmatica da sottoporre agli abruzzesi. La lega e Azione Politica possono contare già su una solida rappresentanza elettiva in tutta la regione che non ha mai smesso in questi cinque anni di ascoltare e rispondere al territorio. Costruiremo un gruppo che sappia unire le esperienze politiche del partito e quelle civiche del movimento. Una combinazione assolutamente positiva per affrontare una serie di questioni nevralgiche per il futuro: dalle infrastrutture, tema si cui Matteo Salvini da Ministro delle infrastrutture ha sempre dimostrato vicinanza alle nostre istanze, al Pnrr, dell'occupazione giovanile al turismo. Inizia un nuovo percorso, - concludono D’Eramo e Zelli - onorati di poterlo proseguire insieme”.