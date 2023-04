"Vicoli sporchi e strade rotte o rattoppate": l'opposizione chiede interventi per il centro storico di Lanciano

“La città di Lanciano ha tante potenzialità e mille angoli di bellezza, soprattutto nel suo nucleo storico che è l’attrattiva principale per chi viene a visitarla. Ha tutti i numeri per diventare più bella, verde e sostenibile, preservando e migliorando lo stato dei quartieri più antichi”.

Con questa premessa l'opposizione consiliare ha presentato un'interrogazione – a firma dei consiglieri Rita Aruffo, prima firmataria, Piero Cotellessa, Giacinto Verna e Sergio Furia - per richiamare l’attenzione sulla cura dei quartieri storici, che è stata discussa ieri in consiglio comunale.

L’interrogazione contiene molteplici domande e sollecitazioni rivolte al sindaco Filippo Paolini: “Lo stato della pavimentazione nel quartiere Borgo, in particolare in piazza del Malvò, ridotta in stato pietoso, tanto da costituire un pericolo; la necessità nel quartiere Borgo di una adeguata segnaletica stradale, auspicabilmente con parcheggi a tempo limitato per i non residenti; la situazione igienica del quartiere Sacca, soprattutto in prossimità del palazzo Berenga, in stato di abbandono ed incuria (ratti e guano dei piccioni sono problemi con cui gli abitanti lottano ogni giorno); la fastidiosa e incurante pratica del 'rappezzo', con le incongrue piccole sistemazioni in cemento o asfalto su sanpietrini e lastroni della pavimentazione dei quartieri storici, con un effetto deturpante sull'unicità e la bellezza della città”.

“Queste sono alcune delle questioni con le quali si sollecitano con forza cura, attenzione e interventi che rendano più belli i quartieri e la città tutta – dichiara Rita Aruffo, consigliere di Lanciano per tutti e coportavoce Europa Verde Frentania insieme a Stefano Luciani - perché è indubbio che la parte storica della città è un bene prezioso, attrattivo e con un potenziale turistico ancora inespresso”.

In aula la risposta è arrivata dall'assessore all'ambiente Tonia Paolucci: “Nei quartieri Sacca e Civitanova sono stati tolti i vasi rotti che a breve saranno sostituiti. Abbiamo inoltre dato mandato al falegname per risistemare le panchine una alla volta. Per quanto riguarda ratti, guano di piccioni e deiezioni canine, queste hanno un minimo comun denominatore: il senso civico. In alcuni vichi di Civitanova sono state apposte 60 esche per i ratti nel 2022, che EcoLan monitora ogni 15 giorni. Abbiamo intensificato la pulizia nel centro storico, dove EcoLan interviene a chiamata quando ci segnalano la presenza di ratti. Ma bisogna pulire i resti di cibo che si lasciano per i gatti e che, altrimenti, fanno proliferare la presenza di ratti”.