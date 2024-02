Il M5s organizza un incontro pubblico sui temi della Sanità e del Pnrr a Chieti

Un incontro pubblico sui temi della Sanità e del Pnrr in Abruzzo è in programma venerdì 23 febbraio, alle ore 19, nella sala della Provincia di Chieti, dove sarà presente anche il candidato presidente alla Regione Abruzzo, Luciano D'Amico. All'incontro, promosso dal Movimento 5 stelle, parteciperanno anche i vicepresidenti del M5s Mario Turco e Michele Gubitosa el’assessore alla Sanità M5S Fabio Stella.

“Molti gli esponenti del MoVimento 5 Stelle, a livello nazionale e locale, che parteciperanno all’evento - illustra la deputata M5S Daniela Torto, che modererà l’incontro - . Alfonso Colucci, capogruppo della commissione affari costituzionali, affronterà il tema della sanità in relazione all'autonomia differenziata. Leonardo Donno, deputato e coordinatore regionale Puglia, oltre la sanità, parlerà di Salvini e delle infrastrutture promesse e mai realizzate in Abruzzo. Giorgio Lovecchio, vicepresidente della commissione finanze, inoltre, affronterà il tema del Pnrr conquistato durante il covid e polverizzato nelle mani delle destre. Ci saranno, infine, il presidente della Provincia di Chieti Francesco Menna e il sindaco di Chieti Diego Ferrara. Sarà un’occasione anche per conoscere tutte le candidate e ai candidati del M5S in Abruzzo e confrontarsi con i cittadini".