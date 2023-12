Elezioni regionali, Antonio Scaparrotta inaugura la sede elettorale a San Giovanni Teatino

Domenica 17 dicembre verrà inaugurata la sede elettorale a San Giovanni Teatino del candidato consigliere regionale Antonio Scaparrotta, dirigente provinciale di Azione, inserito nel collegio di Chieti nella lista di Azione a sostegno della candidatura di Luciano D'Amico a Presidente della Regione Abruzzo.

Insieme al candidato governatore, ci saranno Raffaele Bonanni, membro della segreteria nazionale di Azione e già segretario generale della Cisl, l'onorevole Giulio Sottanelli segretario regionale di Azione, Giovanni Luciano, segretario provinciale Chieti di Azione e già segretario nazionale di Cisl trasporti e tanti altri.

"Sarà un'occasione per confrontarci e conoscerci - dichiara Scaparrotta - insieme al candidato presidente Luciano D'Amico illustreremo perché l'Abruzzo merita molto di più. Sarà inoltre un’ottima occasione per incontrare tutti coloro che vorranno cominciare con noi quella rivoluzione radicale di pensiero su come la politica debba gestire la cosa pubblica. La sede in corso Italia che andiamo ad aprire sarà la casa per tutti quelli che hanno voglia di cambiare, puntando sui fatti e non su bei discorsi recitati”

Seguirà un aperitivo.