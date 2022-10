Imprudente (Lega): "Con D'Eramo sottosegretario all'agricoltura, Abruzzo premiato"

"Come assessore all’agricoltura della Regione Abruzzo, esprimo grande soddisfazione per la nomina a sottosegretario di Stato del mio stesso comparto del coordinatore regionale della Lega e mio amico Luigi D’Eramo”. Così in una nota il vicepresidente e assessore all’agricoltura della Regione Abruzzo, Emanuele Imprudente.

“Il suo prestigioso incarico – prosegue Imprudente - rafforza l’azione della Regione in questo settore strategico per la nostra economia in un momento complicato per il caro energia, per l’aumento del costo dei materiali, per la difficoltà a reperire anche prodotti base per le nostre coltivazioni e per il Made in Italy sotto attacco anche per scelte sbagliate e scellerate in Europa come il Nutriscore. Al sottosegretario D'Eramo i migliori auguri di buon lavoro".