Il tavolo di monitoraggio ministeriale bacchetta l'Abruzzo per l'eccessivo ricorso al lavoro interinale: Taglieri attacca la Regione

"Una mancata individuazione del fabbisogno regale di personale e un eccessivo ricorso alle agenzie interinali per l'assunzione di personale a tempo determinato". Sono le accuse che arrivano dal capogruppo del Movimento 5 stelle in consiglio regionale, Francesco Taglieri, verso la giunta Marsilio per la gestione della sanità abruzzese, a seguito delle osservazioni del tavolo di monitoraggio ministeriale

“I professionisti sanitari definiti 'gli angeli del soccorso' nei tempi della pandemia - attacca Taglieri - dal paradiso che gli era stato promesso, si trovano precipitati nell’inferno dantesco della sanità abruzzese e che ora sarebbero identificati 'tra color che son sospesi'. Infatti, per queste importanti figure, che spaziano dagli infermieri agli oss e a tutti quei professionisti tecnici che svolgono servizio nelle nostre Asl, compresi i dirigenti medici, non c’è un futuro ben delineato a causa del pressapochismo e della mancanza di programmazione della giunta di Centrodestra e, in particolar modo, dell’assessore Verì che detiene la delega alla sanità. Lo denunciamo da anni, ma oggi a confermare le nostre rimostranze c’è anche il verbale del tavolo di monitoraggio ministeriale, che segnala alla Regione Abruzzo una mancata individuazione del fabbisogno reale di personale e l’eccessivo ricorso alle agenzie interinali per l’assunzione di personale a tempo determinato”.

“Due delle tante osservazioni presenti nel verbale del 16 novembre 2022 - incalza il pentastellato - la dicono lunga sulla gestione a firma Centrodestra del personale sanitario. Fratelli D’Italia, Lega e Forza Italia si sono dimostrati incapaci di colmare una cronica carenza di personale che attanaglia tutto il servizio sanitario abruzzese. Non sono stati capaci di farlo attraverso il sistema dei concorsi, e non sono stati capaci di farlo durante la pandemia, nonostante le cospicue risorse economiche destinate alle Asl per l’assunzione di personale. Senza una attenta e puntuale pianificazione del fabbisogno, è impossibile procedere alle assunzioni a tempo indeterminato o alle stabilizzazioni in modo corretto. Su questo fronte la Regione naviga a vista: i concorsi pubblici, a volte non espletati in maniera corretta, hanno spesso comportato numerosi ricorsi al Tar, per procedure forse a volte troppo approssimative. Così come anche il ricorso eccessivo al lavoro interinale, che per troppo tempo è stato utilizzato come tampone di una situazione cronicamente ammalorata".

"A completare il caos - prosegue Taglieri - c’è la mancata volontà dell’assessore di ascoltare tutti quei professionisti sanitari che lavorano fuori regione, e che rendono disponibili le loro capacità al servizio di Regione Abruzzo. Parliamo di professionisti formati in tutta Italia con importanti competenze acquisite, e che non riescono a tornare 'a casa', perché in questi anni sono stati indetti pochi concorsi per mobilità regionale ed extraregionale, a differenza di quanto previsto negli accordi del nuovo contratto collettivo nazionale che prevede che vengano banditi almeno una volta l’anno. Una situazione caotica che si riversa inevitabilmente sulla qualità del servizio offerto agli utenti, e sulla qualità della vita lavorativa di un intero comparto che, nonostante tutto, lavora ogni giorno con abnegazione per colmare le carenze di chi dovrebbe garantire, al contrario, sicurezza e tranquillità a chi si prende cura dei nostri pazienti. A tutt’oggi non ci sono soluzioni che prevedano continuità lavorativa a chi ha partecipato ad avvisi pubblici a tempo determinato; a chi è risultato vincitore di concorsi o idoneo in graduatoria; a chi presta servizio tramite le agenzie del lavoro; e a chi è impiegato fuori regione e vuole tornare in sede".

Il consigliere regionale dei 5 stelle accusa la giunta regionale di "fare propaganda, forse per distogliere l’attenzione da quelle che sono le reali problematiche che attanagliano la sanità a livello regionale".