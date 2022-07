Guerriero di Capestrano nuovo stemma dell'Abruzzo: sì alla legge

Nuovo stemma e gonfalone della Regione Abruzzo: il consiglio regionale ha infatti approvato all’unanimità la legge che istituisce l’inserimento dell’effige del “Guerriero di Capestrano” che si sovrappone allo scudo sannitico già presente nel vecchio stemma.

Ieri in aule il presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri, in aula, ha sottolineato l’importanza di “lasciare in eredità agli abruzzesi un simbolo identitario che faccia sentire tutti i cittadini delle provincie d’Abruzzo davvero uniti. È il più celebre guerriero italico – ha sottolineato Sospiri - ‘icona’ simbolo dell'Abruzzo e della sua identità”.

Presentato poche settimane fa, il progetto di legge era stato condiviso da tutti i gruppi di maggioranza e opposizione.

È l’articolo 2 della legge che dettaglia la nuova composizione grafica: “I tre colori (argento, verde e azzurro ndr) rappresentano, nell’ordine, le cime innevate del Gran Sasso, della Maiella, del Sirente, del Velino e dei contrafforti appenninici, i boschi, le colline ed il Mar Adriatico. Al di sopra dello stemma è posta una corona d’oro, sormontata dalla denominazione “Regione Abruzzo” in lettere maiuscole d’oro. Sotto lo scudo è indicato il motto “Gentium Vel Fortissimarum Italiae” in caratteri minuscoli”.