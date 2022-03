Guerra in Ucraina, l'appello della deputata Torto (M5s) da Bucchianico: "Resistere contro chi vuole dividerci"

Bucchianico si mobilita contro la guerra in Ucraina. La deputata del Movimento 5 Stelle, Daniela Torto ieri, 3 marzo, ha partecipato al consiglio comunale durante il quale è stata votata una delibera per condannare fermamente l’aggressione militare russa e porre in essere iniziative di solidarietà verso il popolo ucraino in sinergia con Anci Abruzzo e protezione civile nazionale, dalla raccolta di cibi e beni di prima necessità all’accoglienza.

“Le immagini che ci arrivano in queste ore dall’Ucraina sono devastanti - dice Torto - Questa assurda guerra, portata avanti dalla Russia, ha colpito il popolo ucraino e, insieme ad esso, colpisce tutta l’Europa. Tutti possiamo e dobbiamo fare qualcosa per dare solidarietà e sostegno al popolo ucraino. In queste ore mi ritrovo a passare dalle aule parlamentari, agli uffici ministeriali, e nelle aule dei consigli comunali a respirare un messaggio unanime di solidarietà e coraggio. Sarebbe davvero un grande insegnamento se imparassimo a riscoprire questa compattezza non soltanto quando abbiamo i cuori terrorizzati da una guerra".

Per Torto "la politica deve riscoprire l'importanza del potere dell'unione: abbiamo già affrontato una pandemia che ci ha portato via amici e familiari e lo abbiamo fatto tutti insieme come cittadini italiani ed europei. Oggi dobbiamo continuare a fare lo stesso, resistere insieme contro chi vuole dividerci, resistere insieme contro chi tenta di gettare le nostre vite e la nostra economia nel panico. Ecco solidarietà significa anche questo: mettere in campo tutti quei gesti, anche nel nostro piccolo, che non permettano alla follia di pochi di colpire la vita di tanti altri".

La parlamentare al termine del Consiglio ha lanciato un invito a tutti i cittadini a compiere un gesto simbolico anche di fronte alla crisi energetica, ricordando di "iniziare a razionalizzare il consumo di luce e gas anche nella routine quotidiana delle nostre famiglie".