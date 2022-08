Grotte del cavallone, Taglieri (M5s) all'inaugurazione: "Restituito all’Abruzzo un fiore all’occhiello"

“Oggi si restituisce all’Abruzzo un fiore all’occhiello della nostra regione. Le Grotte del cavallone rappresentano un sito di interesse turistico, naturalistico e speleologico di rilevanza nazionale e sono considerate le grotte visitabili più alte d’Europa". Lo ha detto così il capogruppo del Movimento 5 Stelle in Regione Abruzzo Francesco Taglieri alla cerimonia di riapertura delle Grotte sabato scorso a Taranta Peligna.

"Per me partecipare all’inaugurazione di oggi è motivo di grande felicità - ha aggiunto - e sono particolarmente orgoglioso di aver contribuito a questa rinascita facendo approvare in Regione Abruzzo un emendamento che ha destinato 140mila euro alla messa in sicurezza del sito, passaggio indispensabile per permettere la sua apertura al pubblico. Mi auguro che tanti cittadini, non solo dall’Abruzzo ma anche da fuori regione, vengano a visitare questo piccolo gioiello e che le amministrazioni locali sappiano valorizzarlo al meglio”.