Governance poll: il sindaco Diego Ferrara ultimo tra gli abruzzesi

Diego Ferrara si classifica 67esimo nella classifica di gradimento dei sindaci italiani pubblicata dal Sole 24 ore e realizzata dall'Istituto demoscopico Noto Sondaggi. Il primo cittadino di Chieti ha ottenuto un gradimento del 49%, con 6,9 punti come nel 2023, ma notevolmente meno rispetto al giorno dell'elezione.

Ferrara infatti chiude la classifica dei sindaci dei capoluoghi di provincia abruzzesi anche se c’è da precisare che il sindaco di Pescara, Carlo Masci, che l’anno scorso chiudeva la classifica in Abruzzo, è assente perché l'indagine non tiene conto dei sindaci eletti nel 2024.

Chi sorride in Abruzzo è invece il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, che guadagna posizioni e si classifica 19/esimo, con un gradimento pari a 57 punti, 2,6 in più rispetto al giorno dell'elezione. Il sindaco di Teramo Gianguido D'Alberto è stabile in 32/esima posizione con 55 punti, 0,5 in più rispetto al giorno dell'elezione.

In testa alla classifica dei sindaci in Italia ci sono i primi cittadini di Parma, Napoli e Ravenna, tutti di centrosinistra; chiudono la graduatoria quelli di Roma, Palermo e Trapani.

