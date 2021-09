"Io faccio paura ma non a voi", Giuseppe Conte a San Giovanni Teatino incontra i simpatizzanti

Ha fatto tappa a San Giovanni Teatino il leader del Movimento 5 Stelle ed ex premier Giuseppe Conte a sostegno della candidatura di Mario Cutrupi alle prossime amministrative.

"Io faccio paura, ma non a voi. Faccio paura - riporta l'agenzia Dire a chi vive delle incrostazioni di un sistema". A dirlo, dal palco del Comune di San Giovanni Teatino , il leader del M5S ed ex premier Giuseppe Conte, prendendo spunto dalle parole rivoltegli all'arrivo dai suoi simpatizzanti: "Fai paura", espressione che in abruzzese si traduce in un grande attestato di stima.

"Noi facciamo paura a chi è abituato a fare attività di impresa non stando sul mercato con le piene regole di legalità e trasparenza, ma è abituato a cercare un sistema di relazioni - ha aggiunto Conte -. Facciamo paura a chi non comprende che la legalità è un principio che ci tutela tutti. Facciamo paura a chi è abituato a insinuarsi nelle pieghe della pubblica amministrazione e andare avanti con la corruzione. Facciamo paura a chi è abituato a succhiare la nostra economia col malaffare, la criminalità organizzata, tutte le mafie. Facciamo paura a chi pensa che una Nazione come la nostra possa andare avanti senza una minima attenzione etica, senza mantenere alta l'asticella di una minima coscienza civica".

Quella di San Giovanni Teatino è stata la terza tappa del tour abruzzese di Conte che è partito questa mattina da Roseto e Sulmona per poi fare tappa a Francavilla al Mare, Lanciano e Vasto.

"L'arrivo del presidente Giuseppe Conte in Abruzzo - ha commentato la capogruppo regionale, Sara Marcozzi - è stato un grande momento di confronto, condivisione ed entusiasmo. Nelle tappe che si sono tenute nella giornata di oggi sul nostro territorio, le piazze sono tornate a riempirsi, e questo è un segno di speranza e fiducia dopo l'ultimo anno e mezzo di pandemia. Abbiamo potuto parlare di politica e della nostra visione per il futuro del Paese e della nostra regione".