Giugno senza mensa per i bimbi delle scuole dell'infanzia teatine

Giugno senza mensa per i bimbi della scuola dell'infanzia, che continueranno le attività didattiche fino a fine mese. Ma da lunedì scorso, 3 giugno, manca il servizio di refezione scolastica nel comune di Chieti.

"Un film già visto - tuona la consigliera di opposizione Serena Pompilio - . Le rassicurazioni dell’assessore alla pubblica istruzione sulla copertura del servizio fino a fine anno sono sparite. I bimbi più piccoli, quelli che hanno la necessità di essere più seguiti, senza pasti a scuola. E si ricomincia con il tram tram dei pasti portati da casa".

Il servizio mensa nelle scuole comunali teatine ha presentato ritardi e incertezze anche nel corso di quest'ultimo anno scolastico: ripartito praticamente a marzo, era stato garantito dal Comune senza interruzioni fino alla fine di maggio.

"La conseguenza? Oltre al disservizio - riprende Pompilio - molti genitori non manderanno i figli all’asilo visto che il servizio non è garantito! Ennesima debacle di un’aministrazione sempre più sorda e lontana alle esigenze delle famiglie. Non ci lamentiamo poi del calo demografico in città viste le famiglie che ogni giorno si spostano nei paesi limitrofi dove, però, i servizi sono assicurati. Un servizio quello delle refezione scolastica che da tempo fa acqua da tutte le parti e dove si impedisce la partecipazione democratica ai consiglieri (come me) facenti parte della Commissione mensa. Non solo l’assessorato al ramo non assolve ai suoi compiti ma non accetta nemmeno un confronto democratico. Il risultato? I bambini nuovamente senza pasti per tutto il mese di giugno".

Ricevi le notizie di ChietiToday su Whatsapp