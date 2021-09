Giovanni Finoro eletto nell’esecutivo di Anci Giovani Abruzzo

L’assessore alla sicurezza e alla polizia locale del comune di Fossacesia Giovanni Finoro, nei giorni scorsi è stato eletto nell’esecutivo di Anci Giovani Abruzzo.

Il giovane assessore, proveniente dalle fila della Lega, è stato eletto nel nuovo direttivo tra i componenti della lista “Insieme per l’Abruzzo” a rappresentanza del territorio fossacesiano.

L’adunanza dei giovani amministratori abruzzesi è stata convocata per il rinnovo quinquennale delle cariche associative tra cui il nuovo coordinatore, eletto nella persona del sindaco di Castiglione Messer Raimondo (Te) Vincenzo D’ercole, e dei membri del nuovo coordinamento.

“Sono onorato di essere stato scelto per questo ruolo così prestigioso che richiede dedizione, lavoro e amore per il proprio comune ma non solo, anche per l’intero territorio abruzzese – ha commentato Finoro – . Questa nuova carica, che rappresenta un riconoscimento importante al mio lavoro di assessore e quello di tutta la giunta comunale di Fossacesia, mi dà ulteriore forza nell’affrontare la vita amministrativa, quindi metterò tutto me stesso in questo incarico per rappresentare al meglio il mio comune e l’intera costa dei Trabocchi”.