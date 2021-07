Fratelli d'Italia, nuove adesioni a Ortona

Il partito della Meloni cresce in città, presentatI i nuovi iscritti e le iniziative in programma sul territorio

Nuovi ingressi in Fratelli d'Italia a Ortona che ieri nella sala Eden, alla presenza del coordinatore provinciale Antonio Tavani ha presentato i nuovi iscritti e le iniziative in programma sul territorio.

"Ventidue nuove adesioni, un centinaio in tutto se aggiungiamo quelle del recente passato, tra volti già conosciuti nel progetto di centrodestra e persone che si sono avvicinate al nostro modo di fare politica, fatto di concretezza e attenzione per le esigenze vere degli italiani. Le tante nuove adesioni sono - dice Franco Vanni, portavoce Fratelli d’Italia Ortona - il riconoscimento migliore per il nostro impegno, che, lo diciamo fin da ora, sarà sempre più solido e più costante. Crediamo che un'altra Ortona sia possibile. Fratelli d'Italia è cresciuta e vuole crescere ancora guardando la città di Ortona inserita in un'area economica e sociale vasta e per questo abbiamo bisogno di una forte coesione politica interna che abbia la solidità per confrontarsi con tutte le realtà economiche regionali".

Il partito si è quindi soffermato sull'importanza del porto con gli ulteriori finanziamenti annunciati dal ministro Carfagna nel corso della recente visita in Abruzzo e che "riconoscono una centralità della nostra struttura in Adriatico: è nostro compito lavorare per renderlo prioritario nel sistema delle comunicazioni commerciali e dei trasporti, allestendo una rete di collegamenti che lo renda appetibile".