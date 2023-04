Fratelli d'Italia sul mancato rinnovo del direttore della Asl teatina: "Tanto rumore per nulla"

“Tanto rumore per nulla. A 65 anni si va in pensione e, come hanno confermato il direttore generale della Asl 2 Lanciano-Vasto-Chieti Thomas Schael e il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, al momento della scadenza del contratto il direttore sanitario Angelo Muraglia aveva superato il limite di età indicato dalla legge”, è quanto dichiara il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Leonardo D’Addazio, ringraziando il dottor Muraglia per il prezioso lavoro svolto.

Il consigliere in una nota intende così spegnere le polemiche "sul mancato rinnovo e rispetto al quale non sarebbero neppure dovute insorgere le incomprensibili rivendicazioni di taluni, evidentemente, abituati a ben altri modus operandi. Senza considerare anche l’aspetto legato alla natura della nomina in questione che non è certo politica" conclude.