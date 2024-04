Videosorveglianza a Fossacesia, la maggioranza replica all'ex assessore Finoro: "Solo propaganda politica, non è ben informato"

"In cinque mesi siamo riusciti a concludere l'iter amministrativo sulla videosorveglianza a Fossacesia, con le procedure di affidamento dei lavori di posa in opera e installazione alla ditta La Sicurezza con sede a Fossacesia". È la replica del gruppo di maggioranza "Per Fossacesia con Enrico Di Giuseppantonio sindaco", all’ex assessore alla Sicurezza, Giovanni Finoro, capogruppo del gruppo misto, che aveva lamentato la mancata installazione dei dispositivi “già finanziati e pronti per essere realizzati”.

"Quanto affermato da Finoro non corrisponde assolutamente alla verità – dichiara il gruppo di maggioranza - ma è solo propaganda politica contro la sua ex maggioranza. Finoro non è ben informato. La comunicazione della prefettura di Chieti con la graduatoria definitiva dei Comuni finanziati per poter acquistare le telecamere è pervenuta solo il 3 novembre scorso, e dunque non sarebbe stato possibile prima installare nessun dispositivo di videosorveglianza. Il finanziamento concesso dal ministero degli Interni è di 60 mila euro, a cui vanno aggiunti i 30 mila stanziati dal nostro Comune. Al nuovo assessore, Umberto Petrosemolo, in carica solo dal 31 luglio 2023, va riconosciuto il merito di aver accelerato tutto l’iter, che era rimasto fermo in precedenza. Infatti, il 27 dicembre scorso, è stato affidato l'incarico per la progettazione esecutiva e la direzione lavori all'ingegner Francesco Iezzi. La giunta comunale, il 1° febbraio 2024, ha approvato il progetto esecutivo grazie al quale il comandante della polizia locale ha provveduto in questi giorni all'affidamento degli interventi progettati tramite procedura telematica. Questi sono i fatti, tutti documentati, che narrano di procedure approvate in poco tempo, a differenza di quanto invece fatto in 4 anni dall'ex assessore, che si è dedicato solo a far mettere qualche paletto stradale para pedoni e a far disegnare strisce pedonali in posti a dir poco discutibili", concludono i consiglieri di maggioranza.