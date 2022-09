Fondi per dipendenti e corse bis del trasporto pubblico, Costa (Forza Chieti) al Comune: “Che fine hanno fatto?”

Un' interrogazione in relazione alla delibera approvata dalla Regione Abruzzo con un emendamento del consigliere regionale Mauro Febbo e approvato all'unanimità per la somma di 400mila euro e già nelle casse del Comune Di Chieti vincolati per oneri contrattuali a favore dei dipendenti".

A presentarla è il consigliere Maurizio Costa (Forza Chieti) che spiega come "il Comune ha provveduto ad approvare una delibera di giunta che ha rimodulato la somma di 250mila destinata ai dipendenti e 150mila per le corse bis che la società La Panoramica non sta erogando".

Costa si chiede: "ma l'amministrazione dov'è e perché non fa rispettare le decisioni prese?".