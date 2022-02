Fondi dal ministero per i lavori in Strada della Pace, Torto (M5s): "Mi batto da anni"

“Sono particolarmente contenta per l’approvazione, da parte del Cipess, dello stanziamento di quasi 6,3 miliardi di euro per 273 interventi infrastrutturali, da realizzare principalmente su strade e ferrovie italiane". A dirlo è la deputata del Movimento 5 Stelle, Daniela Torto.

In particolare, per l’Abruzzo la cifra ammonta a 130 milioni di euro. "Grazie a questi soldi - dice Torto - potranno finalmente partire, tra gli altri, lavori che i cittadini attendono da tempo. Mi riferisco soprattutto ai lavori di sistemazione della Strada della Pace a Chieti finalizzata al passaggio a nuovo Ente gestore con 900 mila euro e quelli per la strada consortile F. V. Dendalo, finalizzata al passaggio a nuovo Ente gestore con 1,8 milioni. Due interventi per i quali mi batto da anni: con l’arrivo dei fondi, mi aspetto che la Regione e tutti gli enti coinvolti si attivino immediatamente per dare il via ai lavori e restituire ai cittadini una viabilitá sicura".

La deputata si dice "soddisfatta per questo importante risultato per cui mi sono spesa attraverso atti parlamentari, mettendo a conoscenza il ministero della reale situazione di queste vie di comunicazione e attraverso iniziative con i vari attori del territorio ed enti locali. Ora non ci sono più scuse e mi auguro che ognuno faccia la propria parte con celeritá".