Dalla Regione 520 mila euro per Villa Frigerj, parco Obletter e casa dello studente

Dalla Regione Abruzzo arrivano fondi per il rilancio di alcune strutture della città di Chieti, in particolare per gli spazi verdi di Villa Frigerj e del parco Obletter e per l'apertura della casa dello studente di via Gran Sasso.

"L'ultima sessione di bilancio ha riservato importanti interventi per il futuro di Chieti che permetteranno di iniziare un percorso per ridare lustro alla città dal punto di vista culturale, sociale e infrastrutturale" commenta il capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale Mauro Febbo, evidenziando il "fondamentale finanziamento sulla spesa corrente,disponibile subito dopo la pubblicazione della legge sul Burat, di 400 mila euro per la casa dello studente di via Gran Sasso, in sintonia con il preside dell'Ater Tavani. Un lavoro sinergico - spiega - perché precedentemente le somme erano state individuate tra e economie vincolate , che ha porterà finalmente la struttura a uscire dal novero delle opere incompiute, e restituirà a Chieti uno spazio indispensabile per la vita universitaria con 49 posti letto".

È stato anche previsto lo stanziamento di 120 mila euro per gli interventi di riqualificazione e rigenerazione del verde comunale di Villa Frigerj - che si va ad aggiungere ai fondi destinati alla ristrutturazione dell'ex campo sportivo - e del parco Obletter in via Fulgenzio La Valle, uno dei polmoni verdi al di là della Colonnetta, con un'oasi verde e giochi per bambini che sarà oggetto di interventi di riqualificazione e sistemazione a cominciare dalla fontana pubblica.

Febbo ha aggiornamenti anche per quanto riguarda la biblioteca De Meis: “Entro la fine del mese di gennaio la Provincia potrà pianificare il completamento degli interventi previsti, utilizzando uno stanziamento di 300 mila euro di fondi regionali, al fine di restituire a Chieti un indispensabile polo di aggregazione sociale e culturale. Questo nuovo anno - conclude - potrà e dovrà segnare la svolta per la Città perché ci sarà la possibilità di inserire programmi e progetti sulle nuove programmazioni 2021-2027, nazionali ed europei".