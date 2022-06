Fondi per alloggi universitari, Marcozzi (M5s): "Regione nel caos, grazie all'opposizione salvati milioni di euro"

"Totale disorganizzazione del centrodestra in Consiglio regionale, nell'iter delle leggi, nei lavori di Consiglio. Un caos che ha messo a forte rischio decine di milioni di euro già stanziati dal ministero dell'Istruzione per l'Adsu Chieti e Pescara a causa dell'incapacità della giunta Marsilio di seguire un metodo di lavoro".

Lo afferma la capogruppo del Movimento 5 Stelle, Sara Marcozzi a margine del Consiglio regionale che ha votato il provvedimento per lo stanziamento fondi pari a 2 milioni 900 mila euro necessari per dare l’avvio ai lavori per la realizzazione della casa dello studente per 16 milioni di euro alla ex Pierantoni di Chieti.

"Solo la responsabile mediazione del M5s e di tutte le opposizioni - dice Marcozzi - ha fatto sì che si arrivasse a una soluzione, salvando così gli interventi a tutela dell'Università per la realizzazione di residenze da centinaia di posti letto, mense, biblioteche, auditorium e palestre. Oggi abbiamo avuto un'altra prova delle faide interne al centrodestra, con Consiglieri regionali di maggioranza che hanno attaccato direttamente gli assessori della Giunta. L'ansia da campagna elettorale rischia di fare il male alla nostra regione”.

Per la consigliera pentastellata "il centrodestra ha dato il peggio di sé tra emendamenti senza coperture certe e provvedimenti omnibus in cui hanno provato a inserire di tutto. Dopo una serie di stucchevoli e pericolosi giochi di equilibrio interni alla maggioranza, grazie alla consueta disponibilità delle opposizioni, si è arrivati a una quadra che garantiva gli stanziamenti per l'Adsu. I consiglieri di centrodestra oggi dovrebbero fare solo una cosa: dire grazie alle opposizioni, che ancora una volta con senso di responsabilità hanno lavorato mettendo le esigenze dell'Abruzzo davanti a qualsiasi tornaconto elettorale. Non è accettabile che per ogni provvedimento si assista a questa disorganizzazione che mette a rischio il futuro dell'Abruzzo”.