Fiume Pescara navigabile fino a San Giovanni Teatino, D'Incecco (Lega): "Grazie al mio intervento"

"Oggi 7,6 chilometri del fiume Pescara, dal ponte di ferro a San Giovanni Teatino, sono navigabili grazie ad un finanziamento di 100mila euro erogato dalla Regione, che ho fortemente voluto, per rendere il fiume navigabile e sicuro rimuovendo 400 quintali di tronchi e il materiale ligneo che negli anni si è depositato".

Esulta il capogruppo della Lega in consiglio regionale, Vincenzo D’Incecco, dopo aver seguito i lavori effettuati sul fiume insieme all'assessore comunale al ramo di Pescara Nicoletta Di Nisio, responsabile mari e fiumi Ester Zazzaro.

"Questo intervento non era mai stato fatto nel passato e ringrazio fortemente la Regione Abruzzo che ha sostenuto la mia idea di stipulare una convenzione con il Comune di Pescara e la società Servimar per la bonifica del torrente. Abbiamo già programmato il prossimo intervento di manutenzione annuale - conclude D’Incecco - che vede nel Piano d’azione del Contratto di Fiume Pescara la richiesta di ulteriori fondi per intervenire in modo costante al miglioramento idraulico del Pescara".