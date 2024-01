"Finoro non ha meriti sul parco": la maggioranza a Fossacesia contro l'ex assessore

“Il finanziamento per la realizzazione di un nuovo parco urbano in via Bachelet a Fossacesia lo abbiamo ottenuto partecipando ad un bando regionale dove il Comune si è classificato in posizione utile in gradutoria senza regali e meriti altrui ma ottenendo punteggi con criteri oggettivi e non politici".

Questa la replica del gruppo di maggioranza al Consiglio comunale 'Per Fossacesia con Enrico Di Giuseppantonio sindaco' in merito alle "notizie circolate ieri" circa la realizzazione del nuovo parco di via Bachelet "per il quale addirittura l'ex assessore Giovanni Finoro cerca di prendere meriti che non ha, senza alcun motivo e fondamento in vista delle prossime elezioni".

Le delibere relative alla partecipazione al bando ed al progetto esecutivo sono state firmate rispettivamente dal sindaco Enrico Di Giuseppantonio e dall'assessore ai Lavori pubblici, Danilo Petragnani.

“Infatti - precisa il gruppo di maggioranza - la Regione non ha concesso e regalato nulla a Fossacesia ma ha semplicemente emanato un bando nel 2020 per l'attribuzione di contributi per finanziare opere di urbanizzazione in Abruzzo, a cui il Comune ha partecipato con un progetto esecutivo per un nuovo parco urbano moderno al centro della Città, che si congiungerà al Parco Bucciante, con percorsi pedonali, panchine smart tecnologiche e attrezzature per praticare sport all'aperto".

Il progetto, da 117.800 euro, di cui 100 mila finanziati dalla Regione e 17.800 a carico del bilancio comunale, è stato valutato da una commissione di tecnici e si è classificato alla posizione numero 71 su 169 Comuni partecipanti ed attribuiti 76 punti su 100 disponibili sulla base di criteri oggettivi quali: il livello di progettazione; la percentuale di confinanziamento del Comune; l'estensione e l'ubicazione territoriale dell'intervento; l'ampiezza demografica del Comune.

"Non di certo - spiegano i consiglieri di maggioranza-per conoscenze o amicizie con esponenti politici regionali. Nessun merito dovuto a presunti impegni al riguardo - dice il gruppo di maggioranza- come si vorrebbe far credere ma criteri e parametri oggettivi di una commissione valutatrice che ha classificato il progetto di Fossacesia in posizione utile al finanziamento".

Un plauso invece va al lavoro svolto dall'amministrazione comunale e dall'Ufficio tecnico che in questi mesi hanno accellerato la cantierizzazione dell'opera che sarà realizzata dalla ditta Flamminio srl in collaborazione con la ditta Elettro 2000 per la parte impiantistica, dopo i ritardi nella firma della convenzione con la Regione e l'erogazione effettiva del finanziamento arrivato dopo due anni.

Per ora - precisa la maggioranza- l'area è stata solo recintata e cantieriata ma i lavori veri e propri inizieranno solo quando arriverà il nulla osta dell'ufficio Agricoltura della Regione a cui il Comune ha chiesto l'autorizzazione per l'espianto di cinque piante di olivo che ostacolano i percorsi pedonali e le attrezzature sportive da realizzare. Saranno molti i cantieri in partenza a inizio 2024, soprattutto quelli relativi al Pnrr, e siamo felici di poter raccogliere i frutti dopo anni di lavoro di squadra".