Finoro (Anci giovani): “Il Giro d'Italia in Abruzzo è un nuovo inizio per il turismo dopo la pandemia”

“La Grande partenza del Giro d’Italia da Fossacesia e queste prime tre tappe del giro organizzate nella nostra regione rappresentano un importante snodo di ripartenza per il turismo dopo il difficile periodo del Covid-19” lo dice il vicecoordinatore regionale dell’Anci Giovani Abruzzo e assessore alla sicurezza del comune di Fossacesia, Giovanni Finoro, dopo che ieri il Giro ha salutato la regione verde d’Italia con la terza tappa, partita da Vasto e conclusasi nel comune lucano di Melfi.

La carovana rosa tornerà in Abruzzo venerdì, con la settima frazione della corsa che da Capua attraverserà la provincia de L’Aquila per terminare a Campo Imperatore.

“Sono stati tre giorni intensi di festa, sport e promozione turistica per l’intero Abruzzo – commenta ancora Finoro - con numeri da record. La Regione ha investito risorse importanti per garantire il successo della manifestazione. Grazie all’impegno di tutti siamo stati in grado di dimostrare come la capacità della nostra regione di organizzare grandi eventi”.

Il vicecoordinatore regionale dell’Anci Giovani conclude ringraziando la giunta regionale “per aver creduto nell’evento e aver stanziato importanti finanziamenti per sostenerlo” e tutti gli amministratori locali “che hanno dimostrato un grande amore e attaccamento al territorio attraverso il proprio impegno nella gestione dell’evento. Infine, la mia gratitudine va a tutti i volontari, le forze dell’ordine, le associazioni pubbliche e private che hanno contribuito con il proprio lavoro a questo risultato”.