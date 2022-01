Ferrovia, la deputata Torto si schiera accanto ai cittadini: "Nessun ristoro può compensare la perdita della casa"

"Conosco bene le difficoltà che si hanno come cittadini per farsi ascoltare dalla politica. Ho fatto tante battaglie sul territorio e ricordo il senso di frustrazione e abbandono di quei giorni. Come politici, al di là delle appartenenze, abbiamo il dovere di ascoltare il grido dei cittadini, farci promotori delle loro istanze e trovare delle soluzioni". La deputata abruzzese del MoVimento 5 Stelle, Daniela Torto, si schiera al fianco dei cittadini e delle amministrazioni locali che chiedono di difendere il territorio da un'opera impattante quale è il raddoppio della linea ferroviaria per Roma.

Il progetto di cui si sta discutendo prevede l’abbattimento di oltre 60 immobili di varia natura tra Brecciarola e Manoppello, ma anche altre zone di Chieti Scalo e alcuni territori di San Giovanni Teatino sono interessati dall'opera con l’attraversamento dei centri abitati.

"Non sono contro l’opera - chiarisce la deputata pentastellata - anzi penso che la velocizzazione della linea ferroviaria Pescara-Roma rappresenti uno dei progetti chiave per l’Abruzzo, perché significa minori tempi di percorrenza e maggiore capacità di trasporto persone. Peraltro, è proprio grazie al governo Conte che siamo riusciti ad ottenere il finanziamento dell’opera. Ma sono fermamente convinta che sia necessario trovare il punto di caduta tra necessità dei cittadini ed esigenze di sviluppo, come il Movimento 5 Stelle ha sempre sostenuto sia a Chieti che a livello nazionale".

Torto si dice fermamente convinta che "nessun ristoro potrà mai compensare la perdita della propria casa acquistata con tanti sacrifici e nella quale si è vissuto per anni. Ecco perché abbiamo il dovere di trovare delle soluzioni alternative per le comunità di Chieti scalo, Brecciarola, San Giovanni Teatino, Manoppello, Alanno e Scafa. Chiedo a Rfi di raccogliere le istanze dei cittadini e proporre un tracciato alternativo, per fare in modo che il progetto si realizzi senza ferire le nostre comunità. Se lavoriamo tutti nella stessa direzione - conclude - sono convinta che riusciremo a trovare una soluzione".