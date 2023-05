Il vastese Fedele nuovo coordinatore regionale di Azione Giovani Abruzzo

Alessio Costanzo Fedele è stato nominato coordinatore regionale di Azione Giovani Abruzzo.

Il direttivo, guidato dal segretario regionale Giulio Sottanelli, ha nominato il 26enne vastese alla guida dell'under 30 del partito in Abruzzo.

Fedele ha ricoperto negli ultimi mesi l’incarico di coordinatore di Azione Under 30 a Vasto, nominato dal segretario locale di Azione Gaetano Luigi Fuiano, dove alle scorse elezioni politiche il terzo polo si è attestato all'8,4%.

Laureato con lode in Scienze politiche e analisi dei processi politici all'università di Teramo, da sempre impegnato nel sociale, attualmente è direttore di Questione Civile, rivista culturale online di cui nel 2020 è stato fondatore.

"Ci tengo a ringraziarel'onorevole Giulio Sottanelli - commenta Alessio Costanzo Fedele - per la fiducia accordatami ed i neo responsabili provinciali Under 30 del partito per il sostegno e la stima dimostrati in questi giorni. È importante lavorare nei territori per il radicamento del partito, per il reclutamento giovanile e per una solida campagna tesseramenti. Azione Giovani Abruzzo avrà la grande responsabilità di intercettare, consolidare ed ampliare l'elettorato abruzzese della fascia 18-24 e 25-34 anni. Le classi dirigenti hanno una grande responsabilità verso i giovani: urgono lungimiranza, fiducia e competenza a tutti i livelli di governo".